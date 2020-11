Juventus, da venerdì potrebbe partire il drive-in per i tamponi allo Stadium

TORINO- Stando a quanto riportato da Torinotoday, già da questo venerdì potrebbe essere attivo il servizio di tamponi drive-in dell’Allianz Stadium. La Juventus, in collaborazione con il comune di Torino, ha messo a disposizione il parcheggio del proprio impianto, dove si stimano circa 1000 tamponi al giorno con risultati in arrivo entro 15 minuti. Chi vi si sottoporrà non dovrà neanche scendere dall’auto e, in caso di positività, si dovranno attendere circa 24/48 ore per i risultati del test molecolare. Si dovrebbe partire con un orario sperimentale (8-14), ma si proverà a prolungare l’effettuazione dei test a tutta la giornata.