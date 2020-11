Juventus-Cagliari, i precedenti: 23 vittorie a 2 per i bianconeri

TORINO- Terminata la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo. La Juventus, dopo il pareggio-beffa contro la Lazio, va a caccia della vittoria contro il Cagliari, che sarà ospite all’Allianz Stadium sabato sera. Nei precedenti tra le due squadre i bianconeri sono nettamente in vantaggio. In 39 precedenti a Torino, infatti, i campioni d’Italia hanno vinto per 23 volte, pareggiando 14 e perdendo solaente in due occasioni. Lo scorso anno fu un netto trionfo per la squadra allora allenata da Sarri, che con una tripletta di Ronaldo e un gol di Higuain si impose per 4-0.