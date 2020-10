Juventus – Bonucci e Chiellini saltano il match con la Moldavia

TORINO – Arrivano delle novità dalla Nazionale Italiana: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini salteranno il match con la Moldavia. Gli Azzurri di Roberto Mancini, infatti, giocheranno l’amichevole contro la nazionale di Egnin Firat mercoledì sera: i due difensori della Juventus, tuttavia, dovranno ancora aspettare l’ok della Asl per poter scendere in campo. Questo perché i bianconeri stanno svolgendo tutti i protocolli sanitari di sicurezza dopo che sono stati riscontrati due casi di positività nello staff della squadra. Il Mancio dovrà dunque fare a meno dei due pilastri della sua difesa in questo match: molto probabilmente, però, potrà contare su di loro nelle sfide contro la Polonia (domenica) e contro l’Olanda (mercoledì prossimo).