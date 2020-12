Juventus-Atalanta 1-1: Chiesa illude, poi i bianconeri sciupano tutto

TORINO- Torna al pareggio la Juventus, che centra l’ennesimo 1-1 del suo campionato. Allo Stadium una magia di Federico Chiesa nel primo tempo illude i bianconeri, raggiunti nella ripresa dal super gol di Malinovskyi. Male Morata e Cristiano Ronaldo, che sciupano delle clamorose occasioni per riportare in vantaggio i campioni d’Italia nella ripresa. Ottime prestazioni, invece, per la difesa, Szczesny (che evita il ko in più occasioni) e Bentancur. sugli scudi anche McKennie, autore di un’ottima prova e di numerosi assist che, però, i suoi compagni non hanno saputo sfruttare a dovere. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<