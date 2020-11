Juventus-All Stars K League, risarciti 162 tifosi per non aver visto Ronaldo in campo

TORINO- Come riportato dall’agenzia di stanpa Yonhap, 162 tifosi verranno risarciti per non aver potuto vedere in campo Cristiano Ronald in campoo in occasione dell’amichevole tra Juventus e All Stars K League dell’estate del 2019. La società organizzatrice dell’evento, la Fasta, aveva promosso la partita affermando che Cr7 avrebbe giocato per almeno un tempo, cosa che non è poi accaduta. Sulla sentenza si è espresso un tribunale sudcoreano. Nessuna azione è stata intrapresa contro il club bianconero o il numero 7, ma i sostenitori asiatici vedranno rimborsarsi 37 euro, valore di metà del biglietto.