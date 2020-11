Juve Women, le convocate per la prima di Coppa Italia

TORINO – Domani comincia la Coppa Italia Femminile delle Juventus Women, ospiti della Pink Bari, già affrontata in questa stagione in campionato, lo scorso 18 ottobre. Calcio d’inizio alle 14:30, con match in diretta su Juventus TV. Rita Guarino ha diramato la lista delle convocate per la gara.

LE CONVOCATE

42 Bacic

99 Berti

13 Boattin

11 Bonansea

26 Caiazzo

21 Caruso

7 Cernoia

4 Galli

33 Giordano

10 Girelli

1 Giuliani

2 Hyyrynen

5 Ippolito

14 Pedersen

8 Rosucci

32 Sembrant

12 Lundorf

20 Maria Alves

9 Staskova

46 Tasselli

19 Zamanian