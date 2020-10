Juve-Verona, top 5 goals!

TORINO – L’ultimo Juventus-Verona ha visto i bianconeri prevalere per 2-1. Un giorno particolarmente gradito a Cristiano Ronaldo – sua la rete della vittoria ottenuta con una perfetta trasformazione dagli 11 metri – ma ancor più da Aaron Ramsey. Il gallese è riuscito ad andare in gol nella gara che lo ha visto esordire nel campionato italiano. Per centrare con successo la porta avversaria, difesa da Marco Silvestri, gli è bastata poco più di mezz’ora. Ha così superato in velocità un connazionale illustre quale John Charles: anch’egli debuttante con gol contro i gialloblu, il gigante britannico nel 1957 aveva avuto bisogno di 57 minuti.

2017-18 MIRALEM PJANIC

Juventus-Verona di domenica 25 ottobre si giocherà tre giorni prima della sfida di Champions League con il Barcellona. Inevitabile in questi giorni di attesa delle due partite ricordare Miralem Pjanic, ex bianconero oggi blaugrana, che nel 2017-18 dipinge contro i veneti una punizione morbida e vincente, stilisticamente perfetta e totalmente adeguata a stare dentro la festa per la conquista dello scudetto numero 36.

2015-16 PAULO DYBALA

Da punizione a punizione, da uno specialista all’altro. L’esultanza di Dybala è per la prima rete da fermo che realizza in maglia bianconera. Un sinistro impeccabile, una parabola dolce che va a spegnersi in rete con il portiere veronese Gollini impossibilitato ad accennare un intervento. In estrema sintesi: una Joya per tutti coloro che amano il calcio dentro un Juventus-Verona inaugurato da Paulo e terminato 3-0.

2013-14 CARLOS TEVEZ

Lo Juventus-Verona che si gioca alla quarta giornata del campionato 2013-14 è un match che si mette in salita per la squadra di casa. Merito di Cacciatore, che al minuto 37 porta in vantaggio la formazione di Mandorlini. Ma quando in squadra hai Tevez, la reazione non può che essere immediata. La rete del pareggio arriva subito e vale tantissimo anche per il modo utilizzato dall’argentino per inventarla: un destro chirurgico, la tecnica che traduce la rabbia in corpo.

2013-14 FERNANDO LLORENTE

Siamo sempre in quel Juventus-Verona di Tevez. Prima ancora che si vada all’intervallo tocca a Llorente siglare la prima delle 27 reti della sua esperienza a Torino. Fernando è arrivato in Italia con la fama di eccellenza nel gioco aereo guadagnata a Bilbao. Il suo biglietto da visita non può che coerentemente rafforzare la nomea, anche se poi non mancheranno exploit di piede a dare un quadro più completo delle sue caratteristiche.

2001-02 PAVEL NEDVED

Ci sono partite difficili da sbloccare anche per la pressione che contengono. Ne è un esempio la gara del 2001-02, quando la Juve impegnata nella corsa tricolore con Inter e Roma non può permettersi passi falsi a ridosso del lungo sprint finale. Per decidere Juventus-Verona ci vuole tutta la determinazione di Nedved: più volte è lui a tentare di scardinare il fortino eretto a protezione di Ferron. Sei minuti prima del riposo Pavel trova il varco per entrare in area e scagliare un tiro folgorante: un’azione da 3 punti.