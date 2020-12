Juve-Torino, Orsato sarà l’arbitro della partita

TORINO- Dopo il passo falso di Benevento, la Juve tornerà in campo in campionato sabato sera per affrontare il Torino nel “derby della Mole”. La Lega Serie A ha comunicato in questi minuti le designazioni arbitrali per la decima giornata e, a dirigere l’incontro tra bianconeri e granata sarà il signor Orsato di Schio. Assistenti Carbone e Giallatini, quarto uomo Di Bello. Al VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato all’AVAR da Paganessi.E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA