Juve-Torino: la foto della partita è di Leonardo Bonucci

TORINO – Leonardo Bonucci è uno dei due difensori ad aver segnato almeno due gol in tutte le ultime otto stagioni nei top-5 campionati europei, insieme a Sergio Ramos.

Leonardo Bonucci ha segnato due gol nelle sue ultime tre presenze alla Stadium in Serie A.

LE ALTRE STATISTICHE

La Juventus ha vinto sei degli ultimi sette Derby di Torino in Serie A (1N), segnando in media esattamente due gol a partita nel periodo.

La Juventus non vinceva una gara dopo essere andata sotto di un gol da 33 partite in Serie A, ossia dal novembre 2019 sul campo dell’Atalanta.

In tutti gli ultimi sette Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall’80° minuto di gioco in avanti.

Weston McKennie è il primo americano a segnare con la Juventus in Serie A, oltre ad essere il terzo americano a trovare la rete nel campionato italiano dopo Bradley e Lalas.

Juan Cuadrado ha fornito almeno due assist in uno stesso match di Serie A per la terza volta in carriera, la seconda con la maglia della Juventus (la precedente vs Sampdoria nell’ottobre 2016).