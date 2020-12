Juve-Torino, il retroscena: “Si può perdere o pareggiare, ma non così”

TORINO- Tuttosport riporta quest’oggi un retroscena riguardante l’intervallo di Juve-Torino. Il quotidiano parla di un confronto faccia a faccia tra Pirlo e la squadra, in quel momento sotto di un gol e mai pericolosa dalle parti della porta granata. “Siamo la Juve, si può perdere o pareggiare ma non in questo modo. Questa maglia impone il massimo impegno di tutti. Non si può scendere in campo senza voglia di vincere”. Frasi che hanno dato la carica per la rimonta e, poi, per l’impresa del Camp Nou, in cui Ronaldo e compagni sono andati a prendersi il primo posto nel girone di Champions a casa di Lionel Messi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<