Juve-Torino, i precedenti: i granata non vincono un derby in trasferta dal 1995

TORINO- Dopo il successo sulla Dinamo Kiev, la Juve si rituffa sul campionato, dove domani la attenderà il derby con il Torino. Il derby, tra tutte le competizioni, si è già giocato per 201 volte e vede i bianconeri saldamente al comando nelle statistiche con 89 vittorie. 56, così come i pareggi, sono invece le affermazioni della squadra granata, che non vince una stracittadina in trasferta dal lontano 1995 (2-1 con doppietta di Rizzitelli, con in mezzo l'autorete di Maltagliati).