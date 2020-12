Juve senza Dybala, è già realtà

TORINO – Quando una maglia pesa e le situazioni si complicano, un talento speciale può non bastare. Il talento, l’unica cosa che non sembra mancare in questo momento a Paulo Dybala. Il numero 10 non ha certezze sul futuro, ma pare non averne nemmeno riguardo al presente. Il brusco calo di prestazioni dell’argentino ha costretto Pirlo a farne a meno in quasi tutte queste prime uscite stagionali. Non solo, analizzando i numeri, pare che la Juve attacchi addirittura in maniera più efficace quando Dybala non è in campo. Un ossimoro incredibile, considerando che La Joya è probabilmente il secondo miglior giocatore per valore assoluto in rosa.

Il braccio di ferro per il rinnovo contrattuale prosegue, con la società che sta facendo calcoli molto simili a quelli di Pirlo. Paratici e soci sono costretti a valutare un futuro senza Dybala, dovendosi necessariamente basare su quello che succede in campo in questo periodo. Il pubblico avrebbe una gran voglia di recuperare il suo gioiello, magari tornando a vederlo brillare come già accaduto più volte. Probabilmente anche dietro le scrivanie bianconere c’è chi la pensa allo stesso modo, dunque non tutto sembrerebbe perduto.

Nel corso delle prossime settimane si attende dunque un segnale forte da parte, sia dal campo che sul fronte rinnovo. Il 2021 potrebbe ancora diventare l’anno di Dybala, ma dovranno arrivare risposte positivello nel breve periodo. Nessuno sembrerebbe avere più tempo per aspettare il numero 10 bianconero. Continuare a galleggiare in questa situazione non fa bene a nessuno, e potrebbe portare la Juve e Dybala ad una separazione. Per entrambi rappresenterebbe ovviamente un fallimento, l’aver perso una grande occasione.