Juve, senti Tacchinardi: “Questo centrocampo non ha la forza per giocare a due”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione ‘Pressing’, dove ha parlato soprattutto del centrocampo bianconero.

”Andrea Pirlo ha detto che il centrocampo della Juventus può giocare solo a due. Secondo me non è vero. Questo centrocampo qua a due non può giocare perché non ha la forza di reggere un equilibrio tattico di questa squadra. Secondo me deve giocare Arthur basso, Bentancur centrodestra e Kulusevski centrosinistra, con i tre dietro che saranno De Ligt, Bonucci e Chiellini secondo me sarà un’ottima squadra con davanti Ronaldo e chi sta meglio, e in questo momento sta molto meglio Morata di Dybala”.