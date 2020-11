Juve, senti Scaloni: “Dybala non sta bene, ci ha devastato vederlo nelle condizioni in cui era”

TORINO – Il commissario tecnico dell’Argentina, Scaloni, ha parlato in merito alle condizioni di Dybala, che non ha risposto alla convocazione in nazionale ed è rimasto a Torino: “Dybala è un ragazzo che apprezziamo tantissimo, la sua assenza è pesante per noi. Ci manca perché abbiamo bisogno di lui in campo come negli allenamenti. Purtroppo Paulo non sta bene, devo dire che ci ha devastato l’anima vederlo nelle condizioni in cui era. E’ un ragazzo che apprezziamo al di là del livello tecnico. Sta attraversando un momento difficile e dobbiamo stargli vicino. Gli siamo vicini e lo aspettiamo, come facciamo con tutti. Gli mando un abbraccio”.