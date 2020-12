TORINO – L’ex attaccante della Juventus e ora in forza al Montpellier, Stephy Mavididi, ha parlato al Guardian della sua esperienza a Torino che lo ha visto esordire in prima squadra sotto la gestione Allegri: “Ronaldo? È stato un onore persino allenarmi con lui. Mi ha aiutato tantissimo. Non si tratta nemmeno di andare da lui e fargli domande. Lo guardi e impari”.