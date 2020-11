Juve, senti l’agente di Giroud: “Ritorno in patria? L’ideale per lui sarebbe un’altra cultura, un altro club”

TORINO – L’agente di Olivier Giroud, Michael Manuello, ha parlato ai microfoni di Foot Mercato circa il futuro del suo assistito, su cui c’è anche la Juve: “Stavolta non ci saranno opzioni per prolungare il contratto se la situazione non cambierà. Quando è stata esercitata, il Chelsea doveva mantenere l’organico, ora la situazione è diversa ma è presto per parlare di mercato. Vedremo da dicembre, per adesso non c’è stato un lavoro intenso a riguardo. Olivier pensa al Chelsea, è concentrato sul club, da qui a gennaio ci sono undici partite ma vedremo cosa decidere. Ritorno in patria? L’ideale per lui sarebbe un’altra cultura, un altro club. Se dovesse arrivare una chiamata dalla Premier League potrebbe pensarci ma è pronto per andare altrove”.