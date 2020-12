Juve, senti Giroud: “Ho bisogno di giocare di più per essere felice”

TORINO- Ai microfoni del quotidiano britannico The Sun ha parlato Olivier Giroud, attaccante finito nel mirino della Juve per gennaio: “Combatterò fino alla fine per vincere la concorrenza, ma ho bisogno di giocare più di così per essere felice e, soprattutto, per non perdere la convocazione all’Europeo della prossima estate”. Parole che sanno di addio. La Juve, dal canto suo, è pronta a sfidare la concorrenza dell’Inter per mettere sotto contratto il francese. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA