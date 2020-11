TORINO – L’ex centrocampista della Juve Mauro German Camoranesi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche di mercato, consigliando un colpo alla sua ex squadra.

“L’olandese è fondamentale, soprattutto per difendere alti come vuole Pirlo. De Ligt è fortissimo e ha tutto per diventare un numero uno del ruolo. Però, guardando al futuro, penso che alla Juve serva qualcosina al suo fianco: l’ideale sarebbe Koulibaly”.