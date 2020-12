Juve sempre in gol negli ultimi 7 derby allo Stadium

TORINO – Si è appena concluso il derby della Mole tra Juve e Torino, con la vittoria in extremis dei bianconeri maturata dopo le reti di McKennie prima e di Bonucci poi. Nonostante la prestazione della Vecchia Signora non sia stata delle migliori, c’è da registrare un dato che sorride al club della Continassa. Stando a quanto raccolto dai dati Opta , con le due marcature messe a segno oggi, la Juve è andata in gol in tutti gli ultimi 7 derby casalinghi, infrangendo un record mai raggiunto prima. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA