TORINO- L’1-1 di Benevento fa salire a cinque i pareggi stagionali in campionato della Juventus, al momento lontana 6 punti dalla vetta occupata dal Milan. Come riferito da OptaPaolo, la formazione bianconera non collezionava così tanti pareggi dopo le prime 9 giornate dalla lontana annata 2001/02. In quel caso, la formazione allora allenata da Lippi aveva raccolto 3 successi, 4 pareggi e 1 ko, vincendo poi lo scudetto a Udine nel famoso 5 maggio.