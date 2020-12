Juve-Porto: andata al “Do Dragao” il 17 Febbraio, ritorno a Torino il 9 Marzo

TORINO- L’urna di Nyon ha decretato che, agli ottavi di finale, la Juventus dovrà affrontare il Porto. L’UEFA, in questi minuti, ha stabilito le date in cui i bianconeri e i portoghesi dovranno sfidarsi. L’andata si giocherà in terra lusitana mercoledì 17 febbraio, mentre il ritorno, che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino, sarà giocato il 9 di marzo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<