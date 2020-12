Juve, occhi su Reynolds: possibile sinergia con il Cagliari

TORINO- La Juventus, per rinforzare e ringiovanire la propria rosa, continua a guardare agli Stati Uniti. Prima il colpo McKennie, passato un po’ in sordina nel corso dell’ultime estate, che si sta rivelando insostituibile nel centrocampo di Andrea Pirlo, e ora un possibile affare in sinergia con il Cagliari. Come riportato da Sky Sport, nel mirino del club bianconero ci sarebbe il giovane terzino classe 2001 Bryan Reynolds, punto fermo dell’undici titolare del Dallas. La concorrenza, rappresentata dalla Roma, non spaventerebbe i campioni d’Italia, che sarebbero al momento in vantaggio nella corsa al giovane talento a stelle e strisce, per il quale giovedì è in programma un incontro con l’entourage. Il problema del passaporto extracomunitario, che non permetterebbe alla Juve di portare a Torino Reynolds, verrebbe poi risolto proprio con il prestito, almeno fino a fine stagione, ai rossoblù sardi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<