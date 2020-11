Juve-Napoli, Nanni: “Di fronte alle Asl non si può fare come si vuole, ma il protocollo è chiaro”

TORINO- Ai microfoni di Radio Marte, nel giorno del ricorso del Napoli per la partita con la Juve, il medico del Bologna Gianni Nanni ha dichiarato: “Bisogna sempre tenere presente cosa c’è scritto nel protocollo. Quando c’è un positivo va segnalato all’Asl, poi scattano tutte le misure del caso. Forse c’è un eccesso di potere, ma di fronte a un’autorità non posso dire che me ne frego e parto. Il protocollo però è molto chiaro. C’è stata la possibilità di continuare a giocare nonostante alcuni positivi.”