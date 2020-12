Juve-Napoli, l’ex Giudce Sportivo D’Urso: “La Giustizia Sportiva impone la tenuta delle regole. Mi auguro che…”

TORINO- Ai microfoni di CalcioNapoli24, l’ex Giudice Sportivo Bruno D’Urso ha parlato del caso Juve-Napoli e del ricorso al CONI presentato dal club azzurro: “I bianconeri non si sono costituiti a giudizio e non hanno legittimazione nell’impugnare la procedura, potrebbero andare al TAR nel caso, così come potrebbe farlo il Napoli sebbene non me lo auguri. La FIGC non si costituisce? Sono situazioni alle quali si aggrappa la speranza del popolo azzurro, ma sono speranze che io non condivido eccessivamente. La giustizia sportiva è un monolito che mantiene ed impone la tenuta delle regole che l’organizzazione s’è imposta. Garantisce il rispetto delle norme, perciò è complicato che possa allontanarsi dai principi di autotutela. Mi aspettavo magari un cambiamento in secondo grado, ma in provvedimento è stata un’analisi tesa a dimostrare che il Napoli aveva violato le regole che l’organizzazione s’era data. Mi auguro che in punto di penalizzazione venga restituito, sarebbe ingiusto per aver seguito una condotta equivocamente interpretabile e che non legittima l’ulteriore penalizzazione del punto in meno”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<