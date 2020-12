Juve-Napoli, la soddisfazione di De Laurentiis: “Chi rispetta le leggi non può essere condannato”

TORINO- Il Collegio di Garanzia del CONI ha ufficialmente accolto il ricorso presentato dal Napoli in merito alla gara con la Juventus dello scorso 4 ottobre, mai giocatasi sul campo. Gli azzurri, oltre alla possibilità di affrontare i bianconeri in data ancora da destinarsi, ricevono così indietro il punto in classifica che gli era stato tolto con la penalizzazione. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, su twitter, ha esternato tutta la propria soddisfazione per la situazione: “Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole”: