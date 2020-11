Juve-Napoli, in caso di ricorso accolto si giocherebbe il 13 gennaio

TORINO- Continua a farsi attendere la decisione del Consiglio d’Appello in merito al ricorso del Napoli. Il club azzurro vorrebbe vedersi annullato il punto di penalizzazione in classifica e il 3-0 a tavolino contro la Juve, ma bisognerà attendere ancora qualche ora. Come riferito da Tuttosport, nel caso in cui il ricorso venisse accolto, la gara di potrebbe giocare il 13 gennaio 2021. Per i bianconeri sarebbe una vera e propria settimana di fuoco, visto che il 17 gennaio è previsto il derby d’Italia con l’Inter.