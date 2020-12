Juve-Napoli, il CONI esaminerà il ricorso azzurro il 22 dicembre

TORINO- L’ANSA riporta gli ultimi aggiornamenti riguardo il ricorso fatto dal Napoli al CONI in merito alla partita con la Juventus. Come riferito dalla testata, il collegio di garanzia dello sport ha stabilito che l’udienza per il ricorso del caso Juve-Napoli si terrà in data 22 dicembre alle ore 14.30 e sarà inoltre a sezioni riunite. Gli azzurri sperano ovviamente di veder ribaltata la decisione del Giudice Sportivo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<