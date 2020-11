Juve-Napoli, filtra ottimismo da entrambe le parti

TORINO- La FIGC ha rimandato ad oggi, massimo domani, la decisione sul ricorso esposto dal Napoli in merito al 3-0 subito a tavolino per la gara del 4 ottobre con la Juve. Come riportato dal Corriere dello Sport, da entrambe le parti filtrerebbe cauto ottimismo. Gli azzurri pensando di avere buone possibilità di giocare la partita più avanti, mentre i bianconeri, nel caso la decisione del Giudice Sportivo venisse ribaltata, sono pronti a far valere il protocollo e a muoversi per tutelarsi.