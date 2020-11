Juve-Napoli, De Laurentiis non si arrende al verdetto del Consiglio d’Appello

TORINO- Nella giornata di ieri, il Consiglio d’Appello della FIGC ha confermato la decisione del Giudice Sportivo riguardo Juve-Napoli, lasciando il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso. Come riportato da Calcio&Finanza, però, i partenopei non hanno intenzione di arrendersi, e hanno annunciato di voler fare ricorso al CONI. In caso di nuovo esito sfavorevole, la battaglia continuerà ancora e potrebbero essere interpellati TAR, Consiglio di Stato e TAS.