Juve-Napoli, De Laurentiis commenta il ricorso al CONI: “Sono ottimista”

TORINO- Ai microfoni di TuttoNapoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha così commentato la discussione con il CONI in merito al ricorso presentato per il caso Juve-Napoli: "Molto complicato fare le udienze in videochiamata come l'altra volta. Qui oggi c'era un parterre di gente preparata che si era studiata le carte, gli avvocati hanno avuto anche un percorso più semplice e breve. Non siamo stati due ore a parlare, sono prudentemente ottimista per quanto riguarda la futura sentenza. Sentenza di secondo grado è stata forte? Più che forte è stata molto rilevante la sua interpretazione per quello che è, una trasparenza adamantina. Giustamente dovrebbe competere alla procura sempre".