Juve-Napoli, calendario ingolfato: non c’è ancora la data del recupero

TORINO- Il CONI ha ribaltato la decisione del Giudice Sportivo, annullando il punto di penalizzazione del Napoli e decretando che la gara con la Juventus, precedentemente assegnata ai bianconeri a tavolino, dovrà essere rigiocata. Ora, però, c'è il problema della data. Al momento, infatti, Juventus-Napoli non si sa quando verrà giocata considerando il calendario ingolfato delle due squadre e la mancanza di slot disponibili. Bianconeri e azzurri, oltre che in campionato, sono infatti ancora impegnati in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e coppe europee. Per la Gazzetta dello Sport, il giorno designato potrebbe essere il 13 Gennaio, quando però la Juve sarà impegnata in Coppa Italia con il Genoa, così come il Napoli lo sarà con l'Empoli. Le due partite, quindi, dovrebbero subire un rinvio.