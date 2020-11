Juve-Napoli, bianconeri fiduciosi nella sentenza

TORINO – Dopo le bizzarre immagini della Juventus scesa in campo in assenza di un avversario da affrontare, la vicenda sta passando al vaglio della giustizia sportiva. Il Napoli, sanzionato con il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione, ha fatto ricorso al Tribunale sportivo d’appello. La nuova sentenza era attesa ieri, ma non arriverà prima di qualche giorno ancora. Stando al Corriere dello Sport, la Juve ha fiducia che la corte d’appello confermi il primo provvedimento, forte di pieni rispetto e conoscenza del protocollo stabilito dalla FIGC.