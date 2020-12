Juve-Napoli, avv.Grassani: “Giustizia è fatta. Le partite vanno giocate sul campo”

TORINO- Il CONI ha accolto il ricorso del Napoli, annullando la sentenza del Giudice Sportivo in merito al caso della partita con la Juve. Riassegnato agli azzurri il punto di penalizzazione, con la gara che verrà rigiocata. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il legale partenopeo, l’avvocato Grassani, ha dichiarato: “Giustizia è fatta, si tratta di una sentenza storica. Ho appena sentito il Presidente De Laurentiis: è soddisfatto, è giusto così. È una sentenza storica, il terzo grado ha ribaltato i precedenti due. È un risultato di grande giustizia che ristabilisce il principio che le partite vanno giocate sul campo”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<