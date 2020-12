Juve-Napoli, avv. Chiacchio: “Sentenza prima di Natale, non credo i bianconeri si presenteranno”

TORINO- Ai microfoni di Radio Marte, l’avvocato Edoardo Chiacchio ha parlato del caso Juve-Napoli: “La Cassazione può annullare con o senza rinvio. Il Napoli chiede l’annullamento senza rinvio. Ci saranno 10 giorni per la Juventus e la FIGC per costituirsi, l’udienza potrebbe svolgersi prima di Natale. Penso che la Juve, però, non si presenterà. La FIGC, invece, sicuramente lo farà perché dovrà difendere l’operato dei suoi giudici”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<