Juve-Napoli: Ancora confermato l’isolamento domiciliare degli azzurri

TORINO – Nuovi aggiornamenti riguardo il caos che ha colpito Juventus e Napoli: secondo quanto riportato da Sky Sport pochi minuti fa, è ancora confermato l’isolamento domiciliare dei giocatori azzurri. Nelle ultime ore, infatti, la società partenopea avrebbe comunicato ulteriormente con la Asl e con la Lega Calcio: la squadra non partirà per Torino e rimarrà in isolamento precauzionale. Al momento i calciatori si trovano nelle loro case, ma non si esclude che nei prossimi giorni si trasferiscano tutti quanti a Castel Volturno: al centro sportivo del Napoli, infatti, i giocatori negativi potrebbero continuare ad allenarsi regolarmente. I partenopei, quindi, rimangono all’ombra del Vesuvio e il match con la Juve è sempre più a rischio.