Juve, la mancanza dei tifosi allo stadio si fa sentire: possibile perdita di 90 milioni

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'assenza dei tifosi allo stadio si sta facendo sentire nelel casse dei club di Serie A. Se la situazione non dovesse cambiare prima della fine della stagione, le squadre rischiano una perdita di ben 370 milioni di euro complessivi. La Juve sarebbe tra la società più colpite, con una perdita possibile di 90 milioni. Al secondo posto l'Inter, che potrebbe vedere un passivo di 80 milioni.