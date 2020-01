Juve ko, ma Ronaldo va ancora a segno: ottava gara di fila in gol

TORINO- Una brutta Juve esce con le ossa rotte dal San Paolo, dove a vincere è il Napoli con il risultato di 2-1. In gol per gli azzurri Zielinski e Insigne, con i bianconeri che riescono a superare Meret solamente al 90′ con il diciassettesimo gol in campionato di Cristiano Ronaldo. La rete del portoghese, che gli permette di continuare la sua striscia positiva, è una delle poche note positive in una serata storta. Cr7 tocca quota otto gare consecutive a segno per la quarta volta in carriera (superato Lionel Messi) e punta ora alle undici, suo massimo traguardo raggiunto in carriera.