Juve-Fiorentina, i precedenti: netto predominio bianconero

TORINO- Dopo il bel successo esterno ottenuto ai danni del Parma, la Juventus di Andrea Pirlo si appresta ad ospitare la Fiorentina nell’ultima gara del 2020. Allo Stadium, domani sera, bianconeri e viola scenderanno in campo contro a Torino per la 90esima volta nella storia nel capoluogo piemontese. I precedenti parlano di una netta supremazia dei campioni d’Italia, che tra le mura amiche hanno battuto per ben 59 volte i rivali gigliati, compreso il 3-0 della passata stagione (doppietta di Cristiano Ronaldo e gol di De Ligt). Ventidue sono invece i pareggi, mentre otto le vittorie della formazione toscana. La squadra di Prandelli non vince a Torino in Serie A dalla lontana stagione 2007/08. Alla guida dei viola c’era proprio l’attuale tecnico, che condusse i suoi ragazzi al successo in rimonta per 3-2 sulla Juve di Ranieri. Più in generale, la Fiorentina non vince allo Stadium dal 2015, quando una doppietta di Salah illuse la squadra di poter approdare alla finale di Coppa Italia. Svantaggio rimontato dalla Juve di Allegri nel ritorno di Firenze con un netto 3-0. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<