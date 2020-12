Juve-Fiorentina, gli errori costano caro a La Penna: probabile un turno di stop

TORINO- Con un brutto 3-0 in favore della Fiorentina all’Allianz Stadium si è concluso il 2020 della Juventus. A segno, per gli uomini di Prandelli, sono andati Vlahovic e Caceres (nel mezzo lo sfortunato autogol di Alex Sandro). La squadra di Pirlo, dall’inaugurazione nel 2011 della casa bianconera, non aveva mai perso rima con tre gol di scarto una sfida di Serie A. Prestazione certamente da cancellare per la Vecchia Signora, già in svantaggio dopo soli 3 minuti a causa del gol del centravanti serbo, tenuto in gioco da una difesa che non ha perfettamente esguito il fuorigioco. A far rumore, però, sono stati anche gli errori dell’arbitro La Penna e del VAR, che in qualche modo hanno inevitabilmente condizionato il proseguimento della partita.

Alcune decisioni altamente, infatti, sono state altamente discutibili. In primis il mancato secondo giallo all’indirizzo di Borja Valero che, al 50′, stende con un fallo Rodrigo Bentancur. Come ammesso anche da Prandelli nel post-gara, il centrocampista spagnolo avrebbe meritato la seconda ammonizione. Da non dimenticare poi la mancata concessione di due rigori in favore dei bianconeri, con Cristiano Ronaldo prima (sgambettato da Gaetano Castrovilli in area) e Federico Bernardeschi poi (evidente la sbracciata del portiere polacco Dragowski ai suoi danni) che si sono ampiamente lamentati per le decisioni del fischietto romano. Errori che ora potrebbero costare caro a La Penna. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il designatore arbitrale Nicola Rizzoli non è rimasto affatto contento dall’arbitraggio del match e starebbe pensando di fermare per un turno il direttore di gara romano, che diventerebbe il quinto arbitro fermato in questo campionato dopo Giacomelli, Nasca, Maresca e Piccinini. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<