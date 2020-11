TORINO- Archiviato il successo in campionato con il Cagliari, la Juventus si rituffa in Champions League, dove stasera a Torino ospiterà gli ungheresi del Ferencvaros, sonoramente sconfitti all’andata per 4-1. Il precedente più importante in terra nostrana è quello della finale di Coppa delle Coppe 1964/65, giocata proprio nel capoluogo piemontese. In quell’occasione i magiari si imposero per 1-0, infliggendo alla Vecchia Signora la prima sconfitta in una finale europea.