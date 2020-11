TORINO- Il gol di Morata al 92′ ha permesso alla Juve di superare il Ferencvaros, centrando così la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Serata importante per i bianconeri, specialmente per Alex Sandro. Il terzino brasiliano, tornato a disposizione dopo il lungo stop, ha infatti festeggiato la 200esima presenza ufficiale in tutte le competizioni con la Vecchia Signora: