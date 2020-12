TORINO – La Juventus continua ad avere lacune non indifferenti nel reparto arretrato. In particolare, è il comparto dei terzini a mancare di alternative valide. Per questo, la Juve aveva cercato Emerson Palmieri in estate. E stando alle ultime indiscrezioni, il nome dell’Italo-brasiliano sarebbe ancora sulla lista di Paratici. Non vanno dunque esclusi nuovi tentativi tra gennaio e giugno.