Juve e Adidas insieme per festeggiare il Capodanno Cinese

TORINO- Il portale Footy Headlines ha svelato, in anteprima, la collezione per il Capodanno Cinese 2021 firmata Juve in collaborazione con Adidas, che ha voluto omaggiare i club con cui ha una partnership con delle collezioni in omaggio. Gli indumenti sono ispirati all’Anno del Bue, e possiamo trovare, oltre ai classici colori bianco e nero utilizzati dalla squadra campione d’Italia, anche t-shirt, felpe e pantaloni in color nero con inserti dorati: