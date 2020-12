Juve-Dynamo: CR7 va a segno e raggiunge i 750 gol in carriera

TORINO – La Juventus sta affrontando in questi istanti la Dynamo Kiev, in quella che è la penultima partita del girone di Champions, valido per l’accesso agli ottavi, dove i bianconeri ci sono entrati di diritto già dalla scorsa giornata. In una partita praticamente scritta, c’è chi ha voluto incidere ulteriormente il proprio nome nella storia del calcio e si tratta inevitabilmente dell’extraterrestre Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese infatti, grazie alla marcatura arrivata pochi istanti fa ha toccato quota 750 gol in carriera. Gli 800 sono stati già messi nel mirino.