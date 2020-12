TORINO – Siamo alla vigilia di quella che sarà la penultima gara del girone di Champions, con i bianconeri già sicuri del passaggio agli ottavi e che proveranno fino alla fine ad ottenere il primo posto nel gruppo. Per farlo dovranno iniziare battere la Dinamo Kiev domani e in vista del match potrebbero esserci delle variazioni di formazione. Una di queste riguarda il brasiliano Alex Sandro che, sembra essere in vantaggio per un posto da titolare.