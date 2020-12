Juve-Dinamo Kiev 3-0: gara mai in discussione, Ronaldo fa 750 in carriera

TORINO- Dopo il passo falso di Benevento, la Juve torna al successo in Champions League con un rotondo 3-0 ai danni della Dinamo Kiev. Bianconeri che trovano il vantaggio nel primo tempo con la prima rete nella massima competizione europea di Chiesa, ma rischiano la beffa nei minuti finali, quando a salvare tutto ci pensa un miracoloso Szczesny. Strigliata da Pirlo, la squadra rientra meglio in campo e, a metà ripresa, porta a casa la partita con le reti di Cristiano Ronaldo (750 in carriera) e Alvaro Morata (sesto centro stagionale europeo). Sugli scudi Chiesa e McKennie, uomini ovunque in campo, mentre Ramsey e Bentancur falliscono un’altra occasione, non entrando mai nel vivo dell’incontro.