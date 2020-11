TORINO- Il piano di svecchiamento iniziato dalla Juve in estate è destinato a continuare ancora a lungo. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come i bianconeri siano alla ricerca di giovani profili per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Tra i giocatori nel mirino c’è il 18enne centrocampista Nicolò Rovella, che si sta rivelando come una delle note più liete di questo inizio di stagione del Genoa.