Juve-Cagliari: top 5 goals

TORINO – Pietro Anastasi, Franco Causio e David Trezeguet: sono loro i giocatori che hanno segnato maggiormente nei precedenti di Juventus-Cagliari. Un terzetto a quota 4 reti, insidiato da Cristiano Ronaldo. Con la tripletta dell’anno scorso, il portoghese si è messo nella condizione di operare un possibile sorpasso già nella prossima gara di sabato 21 novembre 2020.

2019-20 CRISTIANO RONALDO

Segnare 3 gol in una partita è indubbiamente un’impresa. Tanto è vero che nella storia di Juventus-Cagliari l’evento si era verificato solo una volta e l’autore era stato Milos Krasic nel 2010-11. A rendere speciale la giornata di Cristiano Ronaldo c’è un’altra considerazione: il tempo. CR7, infatti, mette in fila i 3 centri tutti nella ripresa: il primo scartando il portiere Olsen; il secondo su calcio di rigore; l’ultimo con un tocco raffinato su suggerimento di Douglas Costa.

2018-19 JUAN CUADRADO

2018-19, Juventus-Cagliari. Mancano 3 minuti al novantesimo e i bianconeri conducono per 2-1. Per vivere un finale più sereno c’è bisogno di un’azione che riesca ad annullare le velleità degli avversari. L’operazione riesce con una ripartenza originata da Paulo Dybala. La palla arriva a Cristiano Ronaldo che premia la corsa di Juan Cuadrado e gli serve un pallone da calciare in porta. Il colombiano lo fa con grande sicurezza, il portiere Cragno si tuffa ma la conclusione non è intercettabile.

2017-18 GONZALO HIGUAIN

Prima giornata del campionato 2017-18. L’attacco bianconero si scatena e contro il Cagliari mette in evidenza il suo enorme potenziale in ognuno dei componenti. Vanno in gol Mandzukic, Dybala e per ultimo – a chiudere Juventus-Cagliari sul 3-0 – Higuain. L’esultanza di Gonzalo traduce perfettamente la tensione della gara, quanto la squadra in ogni componente senta il desiderio di scattare bene dai blocchi di partenza del torneo. Del resto il Pipita aveva iniziato così anche l’anno precedente con la Fiorentina nel giorno del suo debutto con la Juve…

2005-06 DAVID TREZEGUET

Di reti al Cagliari Trezeguet ne ha segnate 4, tutte nel biennio della direzione di Fabio Capello. Due doppiette peraltro a poco più di sei mesi di distanza, in gare dove la Juventus realizza 4 reti e vince agevolmente il confronto. A differenziarsi sono i portieri: Alex Brunner nel primo caso; Andrea Campagnolo nel secondo, che David colpirà anche due anni dopo, quando lo incontrerà di nuovo in un Juventus-Reggina.

1996-97 CIRO FERRARA

Quando Ferrara ha l’opportunità di presentarsi nell’area di rigore avversaria, è come se tutta l’arte appresa da difensore trovasse una messa in pratica volta a ingannare chi cerca di contrastarlo. Le reti di Ciro, perciò, non sono mai banali. Ne è una prova quella che contribuisce al risultato di 2-1 con il quale si chiude Juventus-Cagliari. Il numero 2 bianconero è bravissimo a nascondersi su un calcio di punizione di Del Piero, per poi spuntare davanti al portiere e colpire con la qualità tecnica che gli appartiene. Per Marco Pascolo, che oltre a difendere la porta del Cagliari è il titolare della nazionale svizzera, non c’è nulla da fare.