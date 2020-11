TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juve non ci sono buone sensazioni riguardo la presenza di Adrien Rabiot sabato sera contro il Cagliari. Il centrocampista, ieri, non si è allenato con il resto del gruppo nel ritiro francese, perchè ancora alla prese con un problema muscolare. Difficilmente, poi, Andrea Pirlo vorrà forzare i tempi di recupero dell’ex Psg, così da evitare possibili ricadute.