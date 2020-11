TORINO- Come riportato da Tuttosport, la Juve non avrebbe smesso di seguire la situazione di Rodrigo De Paul, rimasto all’Udinese nonostante le tante richieste arrivate in estate. Il club campione d’Italia avrebbe già effettuato nuovi sondaggi, ma dovrà difendersi dalla concorrenza dell’Inter. I nerazzurri, infatti, avrebbero già presentato una prima offerta comprendente una parte in denaro e il cartellino di Andrea Pinamonti.